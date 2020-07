மாவட்ட செய்திகள்

களியக்காவிளையில், சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு கொரோனா; போலீஸ் நிலையம் மூடப்பட்டது + "||" + In Kaliyakaval, Corona to Sub-Inspector; The police station was closed

களியக்காவிளையில், சப்-இன்ஸ்பெக்டருக்கு கொரோனா; போலீஸ் நிலையம் மூடப்பட்டது