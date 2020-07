மாவட்ட செய்திகள்

வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி மீனவ தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - திருவாரூரில் நடந்தது + "||" + Insisting on protecting livelihoods Workers protesting fishermen - It happened in Thiruvarur

வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி மீனவ தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் - திருவாரூரில் நடந்தது