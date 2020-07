மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில், கொரோனாவுக்கு முதியவர் பலி - டி.எஸ்.பி. மனைவி உள்பட 91 பேருக்கு பாதிப்பு + "||" + In Cuddalore district, Elderly man dies in Corona - DSP 91 people were affected, including his wife

