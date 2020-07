மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் அருகே, முல்லைப்பெரியாற்றில் தண்ணீர் திருடுவதை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Near Uthamapalayam, Condemning the theft of water in Mullaiperiyar Public road blockade

உத்தமபாளையம் அருகே, முல்லைப்பெரியாற்றில் தண்ணீர் திருடுவதை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல்