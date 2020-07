மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் கிரண்பெடி மீது பிரதமரிடம் புகார் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி சொல்கிறார் + "||" + On Governor Kiranpedi Complain to the Prime Minister Chief-Minister Narayanasamy says

கவர்னர் கிரண்பெடி மீது பிரதமரிடம் புகார் முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி சொல்கிறார்