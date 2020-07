மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், ஒரே நாளில், 100 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - மேலும் ஒருவர் இறந்ததால் பலி எண்ணிக்கை 6 ஆக உயர்வு + "||" + In Thiruvarur district, on the same day, Corona infection per 100 people - One more death toll rises to 6

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், ஒரே நாளில், 100 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - மேலும் ஒருவர் இறந்ததால் பலி எண்ணிக்கை 6 ஆக உயர்வு