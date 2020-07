மாவட்ட செய்திகள்

பாலம் கட்ட அனுமதி வழங்காத வனத்துறையினரை கண்டித்து மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை - ராமலிங்கம் எம்.பி.யிடம் மனு + "||" + Not giving permission to build the bridge Condemning the foresters Fishermen do not go fishing - Petition to Ramalingam MP

பாலம் கட்ட அனுமதி வழங்காத வனத்துறையினரை கண்டித்து மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை - ராமலிங்கம் எம்.பி.யிடம் மனு