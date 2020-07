மாவட்ட செய்திகள்

பேய் விரட்டுவதாக கூறி தாய், மகனை அடித்து கொன்ற மந்திரவாதி உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Four people have been arrested, including a witch who killed her mother and son for exorcism

பேய் விரட்டுவதாக கூறி தாய், மகனை அடித்து கொன்ற மந்திரவாதி உள்பட 4 பேர் கைது