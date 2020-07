மாவட்ட செய்திகள்

தா.பழூர் அருகே, மின்னல் தாக்கி அய்யனார் கோவில் கலசம் விழுந்தது + "||" + Near tapalur, Lightning strikes The urn of Ayyanar temple fell

தா.பழூர் அருகே, மின்னல் தாக்கி அய்யனார் கோவில் கலசம் விழுந்தது