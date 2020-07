மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கு: கடைகள் அடைக்கப்பட்டன; சாலைகள் வெறிச்சோடியது - 50 ஆயிரம் விசைத்தறிகள் ஓடவில்லை + "||" + Full curfew in Erode district: The shops were closed; Roads Deserted - 50 thousand turbines did not run

