மாவட்ட செய்திகள்

4-வது வாரமாக மாவட்டத்தில் தளர்வுகள் இல்லா முழு ஊரடங்கு - கடைகள் அடைப்பு-சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + In the district for the 4th week Full curfew without relaxation - Shops closed-roads deserted

4-வது வாரமாக மாவட்டத்தில் தளர்வுகள் இல்லா முழு ஊரடங்கு - கடைகள் அடைப்பு-சாலைகள் வெறிச்சோடின