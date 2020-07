மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் முழு ஊரடங்கையொட்டி பொதுமக்கள் வீடுகளில் முடக்கம் - கடைகள் அடைக்கப்பட்டதால் சாலைகள் வெறிச்சோடின + "||" + Freezing of public houses due to full curfew in the district

