மாவட்ட செய்திகள்

நிலக்கோட்டை அருகே பரிதாபம்: தந்தையின் இறுதிச்சடங்குக்கு மாலை வாங்க சென்ற வாலிபர் விபத்தில் பலி + "||" + Awful near the fort: To the father's funeral A young man who went to buy an evening was killed in an accident

நிலக்கோட்டை அருகே பரிதாபம்: தந்தையின் இறுதிச்சடங்குக்கு மாலை வாங்க சென்ற வாலிபர் விபத்தில் பலி