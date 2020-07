மாவட்ட செய்திகள்

தமுக்கம் மைதானத்தில் கட்டப்படும் கட்டிடம் தரமாக இருக்க வேண்டும்ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The building to be constructed at Tamukkam ground should be of good quality Court order

தமுக்கம் மைதானத்தில் கட்டப்படும் கட்டிடம் தரமாக இருக்க வேண்டும்ஐகோர்ட்டு உத்தரவு