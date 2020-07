மாவட்ட செய்திகள்

பல்லடம் அருகே வீட்டு முன்பு நிறுத்தி இருந்த கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது போலீஸ் விசாரணை + "||" + Near Palladam The car parked in front of the house caught fire

பல்லடம் அருகே வீட்டு முன்பு நிறுத்தி இருந்த கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது போலீஸ் விசாரணை