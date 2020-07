மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சலவை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + Rs 5,000 relief should be provided to laundry workers Petition in the Collector's Office

