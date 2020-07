மாவட்ட செய்திகள்

சிவசேனாவுடன் கூட்டணி அமைந்தாலும் தேர்தல்களில் இணைந்து போட்டியிட மாட்டோம் சந்திரகாந்த் பாட்டீல் திட்டவட்டம் + "||" + Chandrakanth Patil's plan is not to contest the elections together even if there is an alliance with the Shiv Sena

சிவசேனாவுடன் கூட்டணி அமைந்தாலும் தேர்தல்களில் இணைந்து போட்டியிட மாட்டோம் சந்திரகாந்த் பாட்டீல் திட்டவட்டம்