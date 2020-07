மாவட்ட செய்திகள்

ரிஷிவந்தியத்தில் ஊராட்சி செயலாளர் உள்பட 12 பேருக்கு கொரோனா கடைகளை அடைக்க வியாபாரிகள் முடிவு + "||" + In risivantiyam Corona for 12 people, including the panchayat secretary

