மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 610 பேருக்கு தொற்று:விருதுநகர் மாவட்டத்தில் புதிய உச்சத்தில் கொரோனாமுன்னாள் நகரசபை தலைவர் உள்பட 8 பேர் பலி + "||" + 610 people infected in one day: Corona at the new peak in Virudhunagar district

ஒரே நாளில் 610 பேருக்கு தொற்று:விருதுநகர் மாவட்டத்தில் புதிய உச்சத்தில் கொரோனாமுன்னாள் நகரசபை தலைவர் உள்பட 8 பேர் பலி