மாவட்ட செய்திகள்

8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டம் பாப்பம்பாடியில் வயலில் இறங்கி கோஷம் எழுப்பினர் + "||" + Opposition to the 8-lane project: Farmers struggle to carry the black flag

8 வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு: விவசாயிகள் கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டம் பாப்பம்பாடியில் வயலில் இறங்கி கோஷம் எழுப்பினர்