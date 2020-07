மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்திய லாரியை பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த கிராம மக்கள் + "||" + Villagers handing over a truck carrying sand to the police

மணல் கடத்திய லாரியை பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்த கிராம மக்கள்