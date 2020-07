மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு தி.மு.க. பிரமுகர் பலி ஒரே நாளில் அதிகபட்சமாக 128 பேருக்கு தொற்று + "||" + A maximum of 128 people were infected in a single day

