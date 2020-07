மாவட்ட செய்திகள்

வண்டலூர் பூங்காவில் 6 விலங்கு காப்பாளர்களுக்கு நினைவு பரிசு சர்வதேச புலிகள் தினத்தையொட்டி வழங்கப்பட்டது + "||" + Commemorative gifts were given to 6 animal keepers at Vandalur Park on the occasion of International Tiger Day

