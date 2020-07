மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை காப்பகத்தில் புலிகள் எண்ணிக்கை 10 சதவீதம் அதிகரிப்பு + "||" + 10 percent increase in the number of tigers in the Mudumalai Sanctuary

முதுமலை காப்பகத்தில் புலிகள் எண்ணிக்கை 10 சதவீதம் அதிகரிப்பு