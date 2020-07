மாவட்ட செய்திகள்

ராமர்கோவில் கட்டுமான பணி: கன்னியாகுமரியில் இருந்து புனிதநீர், மண் அயோத்திக்கு அனுப்பப்பட்டது + "||" + Holy water from Kanyakumari was sent to Ayodhya

ராமர்கோவில் கட்டுமான பணி: கன்னியாகுமரியில் இருந்து புனிதநீர், மண் அயோத்திக்கு அனுப்பப்பட்டது