மாவட்ட செய்திகள்

போதிய விலை கிடைக்காததால் சாலையோரத்தில் கொட்டப்படும் முள்ளங்கி + "||" + Radish dumped on the roadside due to insufficient prices

போதிய விலை கிடைக்காததால் சாலையோரத்தில் கொட்டப்படும் முள்ளங்கி