மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பதை தடுக்க நகரம், ஊரக பகுதிகளில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் + "||" + To prevent the increase of corona spread Specialized medical camp in urban and rural areas

