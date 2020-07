மாவட்ட செய்திகள்

கால்கள் செயலிழந்ததால் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்ல வழியின்றி தவித்தவருக்கு உதவிய நவாஸ்கனி எம்.பி. + "||" + Navaskani MP helped those had no way to go back to their hometown

கால்கள் செயலிழந்ததால் சவுதி அரேபியாவில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு செல்ல வழியின்றி தவித்தவருக்கு உதவிய நவாஸ்கனி எம்.பி.