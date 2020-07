மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே, தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து 2 வயது ஆண்குழந்தை சாவு + "||" + Near Tiruppattur, The water fell into the tank 2-year-old male death

