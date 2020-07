மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகளின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லை மும்பையில் 20 சதவீத குடிநீர் வெட்டு 5-ந் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + Inadequate rainfall in lakes catchment areas 20 per cent drinking water cut in Mumbai effective from 5th

