மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் சிமெண்டு ஆலை முன்பு மொபட் மீது லாரி மோதியதில் மெக்கானிக் படுகாயம் - சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் கொடுக்காததால் பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Before the private cement plant Mechanic injured in truck collision with moped

தனியார் சிமெண்டு ஆலை முன்பு மொபட் மீது லாரி மோதியதில் மெக்கானிக் படுகாயம் - சிகிச்சைக்கு கொண்டு செல்ல ஆம்புலன்ஸ் கொடுக்காததால் பொதுமக்கள் முற்றுகை