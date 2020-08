மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி அருகே, கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர் பலி - மாவட்டத்தில் சாவு எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்வு + "||" + Near Dharmapuri, Elderly man dies of corona - The death toll in the district has risen to 5

தர்மபுரி அருகே, கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட முதியவர் பலி - மாவட்டத்தில் சாவு எண்ணிக்கை 5 ஆக உயர்வு