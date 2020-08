மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளியூர் அருகே வக்கீலை தாக்கிய சம்பவம்: துணை சூப்பிரண்டு உள்பட 8 போலீசார் மீது வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. நடவடிக்கை + "||" + Near Valliyoor Attacking the lawyer Including sub-superintendent 8 Case against police CBCID Activity

வள்ளியூர் அருகே வக்கீலை தாக்கிய சம்பவம்: துணை சூப்பிரண்டு உள்பட 8 போலீசார் மீது வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. நடவடிக்கை