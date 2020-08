மாவட்ட செய்திகள்

பாகல்கோட்டை அருகே நண்பரின் பிறந்தநாள் விழாவுக்கு சென்ற வாலிபர் படுகொலை - போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Bagalkot Went to a friend's birthday party Slaughter the young men Police investigation

பாகல்கோட்டை அருகே நண்பரின் பிறந்தநாள் விழாவுக்கு சென்ற வாலிபர் படுகொலை - போலீசார் விசாரணை