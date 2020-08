மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டம் மூலம் புலம் பெயர்ந்து மீண்டும் சொந்த ஊர் திரும்பிய இளைஞர்களுக்கு தொழில் தொடங்க கடனுதவி - கலெக்டர் திவ்யதர்ஷினி தகவல் + "||" + Emigration through the Tamil Nadu Rural Innovation Project Returning home again Loans to young people to start businesses

