மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில், ரூ.110 கோடியில் கலெக்டர் அலுவலகம் கட்ட 10 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு - சென்னை பொறியாளர் நேரில் ஆய்வு + "||" + In Tiruppattur, To build a collector's office at a cost of Rs 110 crore 10 Acres Land Selection - Chennai engineer interview

திருப்பத்தூரில், ரூ.110 கோடியில் கலெக்டர் அலுவலகம் கட்ட 10 ஏக்கர் நிலம் தேர்வு - சென்னை பொறியாளர் நேரில் ஆய்வு