மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில், ஒரே நாளில் 72 பேருக்கு கொரோனா - பெரம்பலூரில் 27 பேர் பாதிப்பு + "||" + In Ariyalur district, Corona for 72 people in one day - 27 people were injured in Perambalur

அரியலூர் மாவட்டத்தில், ஒரே நாளில் 72 பேருக்கு கொரோனா - பெரம்பலூரில் 27 பேர் பாதிப்பு