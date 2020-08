மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கால் ராமேசுவரத்தில் களை இழந்த ஆடிப்பெருக்கு - அக்னி தீர்த்த கடற்கரை வெறிச்சோடியது + "||" + The whole curfew is in Rameswaram Weed Loss Audi - Agni Tirtha beach was deserted

முழு ஊரடங்கால் ராமேசுவரத்தில் களை இழந்த ஆடிப்பெருக்கு - அக்னி தீர்த்த கடற்கரை வெறிச்சோடியது