மாவட்ட செய்திகள்

விபத்தில் ஒரு காலை இழந்தவர்: போக்குவரத்து இல்லாததால், 165 கி.மீ. தூரம் ஒரே காலில் சைக்கிளில் பயணம் - தஞ்சையில் இருந்து மதுரைக்கு வழக்கு ஆவணங்களை எடுத்து சென்றார் + "||" + Lost one leg in an accident: Due to lack of traffic, 165 km Long-distance cycling on one foot

விபத்தில் ஒரு காலை இழந்தவர்: போக்குவரத்து இல்லாததால், 165 கி.மீ. தூரம் ஒரே காலில் சைக்கிளில் பயணம் - தஞ்சையில் இருந்து மதுரைக்கு வழக்கு ஆவணங்களை எடுத்து சென்றார்