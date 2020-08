மாவட்ட செய்திகள்

க.பரமத்தி அருகே, மாணவர்களின் இருப்பிடம் சென்று பாடம் நடத்திய தலைமை ஆசிரியர் + "||" + Near K. Paramathi, Go to the students' location The head teacher who conducted the lesson

