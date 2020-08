மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளை முதல்-அமைச்சர் விரைவில் ஆய்வு செய்ய உள்ளார் - அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + Corona prevention tasks in the district First - Minister to inspect soon - Interview with Minister Thangamani

