மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடியில் பரபரப்பு: போலீஸ் நிலையத்துக்கு புகார் அளிக்க சென்ற வாலிபர் திடீர் சாவு - சூப்பிரண்டு நேரில் விசாரணை + "||" + Paramakudi agitation: Went to the police station to lodge a complaint Sudden death of a teenager - Superintendent interview in person

பரமக்குடியில் பரபரப்பு: போலீஸ் நிலையத்துக்கு புகார் அளிக்க சென்ற வாலிபர் திடீர் சாவு - சூப்பிரண்டு நேரில் விசாரணை