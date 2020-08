மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், போலீசார்-அமைச்சு பணியாளர்கள் உள்பட 37 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + In the district, the police - including ministry employees Corona infection in 37 people

மாவட்டத்தில், போலீசார்-அமைச்சு பணியாளர்கள் உள்பட 37 பேருக்கு கொரோனா தொற்று