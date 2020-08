மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக டாக்டர்கள் உள்பட 171 பேருக்கு தொற்று கொரோனாவுக்கு 3 பேர் பலி - மாவட்டத்தில் பாதிப்பு 4 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + Including novice doctors Infection corona kills 3 in 171 people - The impact in the district exceeded 4 thousand

