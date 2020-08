மாவட்ட செய்திகள்

திருவையாறில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்புகள்: நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு முழு கடையடைப்பு + "||" + Continuing increasing corona vulnerabilities in Thiruvaiyar: Complete closure for 3 days from tomorrow

திருவையாறில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கொரோனா பாதிப்புகள்: நாளை முதல் 3 நாட்களுக்கு முழு கடையடைப்பு