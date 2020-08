மாவட்ட செய்திகள்

கோவை இ.எஸ்.ஐ. ஆஸ்பத்திரியில் ரூ.2.40 கோடியில் புதிய சி.டி. ஸ்கேன் கருவி: அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Coimbatore ESI 2.40 crore new CD at the hospital. Scan Tool: Launched by Minister SB Velumani

கோவை இ.எஸ்.ஐ. ஆஸ்பத்திரியில் ரூ.2.40 கோடியில் புதிய சி.டி. ஸ்கேன் கருவி: அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார்