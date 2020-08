மாவட்ட செய்திகள்

கருணாநிதி நினைவுநாள்: உருவப்படத்துக்கு தி.மு.க.வினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை + "||" + Karunanidhi Memorial Day: DMK winners pay homage to the portrait by wearing garlands

கருணாநிதி நினைவுநாள்: உருவப்படத்துக்கு தி.மு.க.வினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை