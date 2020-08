மாவட்ட செய்திகள்

தாழ்வான பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் தங்க முகாம்களை தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டும்: அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி உத்தரவு + "||" + People living in low-lying areas should keep gold camps ready: Minister SB Velumani orders

தாழ்வான பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் தங்க முகாம்களை தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டும்: அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி உத்தரவு