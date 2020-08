மாவட்ட செய்திகள்

மேலும் 3 பேரின் உயிரை பறித்த தொற்று: குமரியில் கொரோனாவுக்கு இதுவரை 82 பேர் பலி + "||" + Infection that killed 3 more people: So far 82 people have been killed in the corona in Kumari

மேலும் 3 பேரின் உயிரை பறித்த தொற்று: குமரியில் கொரோனாவுக்கு இதுவரை 82 பேர் பலி