மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில் 60 பேருக்கு தொற்று உறுதி: சேலத்தில் மேலும் 165 பேருக்கு கொரோனா - தர்மபுரியில் கலால் உதவி ஆணையாளர் உள்பட 26 பேர் பாதிப்பு + "||" + 60 confirmed in Krishnagiri: Corona for another 165 people in Salem

கிருஷ்ணகிரியில் 60 பேருக்கு தொற்று உறுதி: சேலத்தில் மேலும் 165 பேருக்கு கொரோனா - தர்மபுரியில் கலால் உதவி ஆணையாளர் உள்பட 26 பேர் பாதிப்பு